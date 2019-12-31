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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinden alevler yükseliyor

31.12.2019 18:45

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı. Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi. ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti. Bölgede sıcak saatler devam ediyor. Büyükelçilik binasından dumanlar yükseliyor. Irak Başbakanı protestoculara 'dağıl' mesajı var verdi. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında A News Yayın Koorinatörü Orhan Sali anlattı.


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