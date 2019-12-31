Haberler Video Milli Savunma Bakanı Akar 2019'daki faaliyetleri anlattı

Milli Savunma Bakanı Akar 2019'daki faaliyetleri anlattı

31.12.2019 18:45

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.


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