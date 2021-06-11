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Bafra son dakika! Karavanda kan donduran cinayet: 3 ölü

Bafra son dakika! Karavanda kan donduran cinayet: 3 ölü
11.06.2021 09:28
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Son dakika haberi! Samsun’un Bafra ilçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Olay, Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oguz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi.

Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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