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Özgür Özel 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı

Özgür Özel 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı
11.06.2021 09:08
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CHP nerede Türkiye düşmanı varsa avukatlığına soyunmaktan geri durmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili Ahmet Şık’a destek çıkmış ve "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" demişti. Ahmet Şık'tan sonra CHP’li Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık yerine tepki gösterenleri kınadı.


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Seçimle yasayla bu iş olmaz. Bu işin yolu sokak sokak sokak' sözleriyle kalkışma çağrısı yapan ve 'Katil devleti yıkmalıyız' diyen TİP vekili Ahmet Şık yerine, ona tepki gösterenleri kınadı. Özel, 'Kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz' ifadelerini kullandı.
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