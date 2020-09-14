BAE Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımı Beitar Jerusalem'e sponsor oldu!

14.09.2020 13:04

İslamiyete ihanetin başrolünde yer alan BAE, İsrail çıkarlarına hizmet etmek için Hz. Muhammed’e hakaret eden Beitar Jerusalem’e sponsor olacağını duyurdu.

İsrail'de bir televizyon kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken Beitar Jerusalem futbol takımına da yatırım yapılacağını duyurdu.

İsrail'in en ırkçı ve nefret dolu futbol takımı Beitar Jerusalem, bir Arap takımıyla her karşılamasında Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takımı. Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

Siyonist ismi taşıyan takımın taraftarları da kendilerini La Familia olarak adlandırıyorlar. Takıma herhangi bir Arap futbolcunun transferine şiddetle karşı çıkan grup, Arap oyunculara hakaret tezahüratları ile tanınıyor.

Takıma, Arap olmayan iki Müslüman Çeçen oyuncunun alınmasına tahammül edemeyen taraftarın aşırılıklarını her zaman onları destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sakinleştimeye çalışmıştı. Çeçen Sadayev ve Kadayev'e bile "Araplara ölüm" şeklinde slogan atan ırkçı grup, iki oyuncunu takımı terk etmeye zorlamıştı. Taraftarın baskısına dayanamayan Çeçen oyuncular da bir süre sonra Beitar Jerusalem'den ayrılmışlardı.

MUHAMMED ADINI DEĞİŞTİRSİN

Geçen yıl La Familia yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza atmıştı. Irkçı grup takımın yeni transferi Ali Muhammed'i hedef almıştı. Ali Muhammed isminden rahatsız olduklarını söylemiş ve oyuncudan adını değiştirmesini istemişlerdi. Öte yandan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra Beitar Jerusalem, takım adının "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.