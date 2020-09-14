Müge Anlı Aleyna Çakır olayında ses kaydına ulaştı! Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları tüyler ürpertti...

Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri ile Türkiye'yi Atv canlı yayınına kilitledi. Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dinletti. Aleyna Çakır'ın yardım çığlıklarını duyan ailesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı, 11 Eylül Cuma günü, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından gelen tehdit haberlerine canlı yayında verdiği yanıt ile dikkat çekmişti.