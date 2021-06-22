Baba katliamı ve yangın bir aileyi yok etti! Ağır yaralı olan Kerem Güney kurtarılamadı

İstanbul Ümraniye'de dün bir dairede çıkan yangında anne Arzu Rahman Güney hayatını kaybetmiş oğlu Kerem Güney ise ağır yaralanmıştı. Yapılan araştırma sonucu Güney çiftinin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Güney'in sabah saatlerinde eşini öldürüp çocuğunu yaralayarak evde yangın çıkardığı ve ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği tespit edilmişti. Bugün ise en acı haber geldi. Ağır yaralı olan minik Kerem kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evlerinde çıkan ve annesinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Kerem Güney, tedavi altına alındığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yangında hayatını kaybeden anne Arzu Rahman Güney ve olayın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden baba Mehmet Güney'in cenazeleri üzerindeki otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumunda sürüyor.

Adli Tıp Kurumuna gelen Güney çiftinin yakınları, otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin teslim edilmesini bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında dün çıkan yangında evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Kerem Güney ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirmişti.

Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in yangının ardından eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği ifade edilmişti.

Kısa süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda başlatılan arama çalışmasının ardından bulunan cesedin Mehmet Güney'e ait olduğu belirlenmişti.