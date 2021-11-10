Ataşehir'de korkunç olay! Samuray kılıcıyla saldırıp Başak Cengiz'i katletti

İstanbul Ataşehir'de bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.