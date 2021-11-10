Haberler Haber Videoları Ataşehir'de korkunç olay! Samuray kılıcıyla saldırıp Başak Cengiz'i katletti

Ataşehir'de korkunç olay! Samuray kılıcıyla saldırıp Başak Cengiz'i katletti

Ataşehir'de korkunç olay! Samuray kılıcıyla saldırıp Başak Cengiz'i katletti
10.11.2021 09:13
Ana Sayfa 04:11
09:05'te hayat durdu! Devlet...
Ana Sayfa 01:54
Yunanistan Başbakanı...
Ana Sayfa 00:21
İbrahim Çelikkol, yakın dostu...
Ana Sayfa 00:42
Hülki Cevizoğlu’ndan bomba...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 112....
Ana Sayfa 03:46
Malatya Valisi enkaz...
Ana Sayfa 00:32
Gizem Katmer’den cesur pozlar!
Ana Sayfa 03:43
İşte o anlar
Ana Sayfa 00:53
Arka Sokaklar 603. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:52
Piyasalar güne nasıl başladı?
Ana Sayfa 00:34
TSK ve MİT vurdu: 4 kalleş...
Ana Sayfa 00:51
Lütfü Türkkan'ın yanındaki İyi...

İstanbul Ataşehir'de bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.

Haber Videoları

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.


Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA