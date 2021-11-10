Haberler Haber Videoları 09:05'te hayat durdu! Devlet erkanı Anıtkabir'de!

09:05'te hayat durdu! Devlet erkanı Anıtkabir'de!

09:05'te hayat durdu! Devlet erkanı Anıtkabir'de!
10.11.2021 09:16
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Başkan Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

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