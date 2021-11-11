Haberler Haber Videoları Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e veda! "İdam istiyoruz"

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e veda! "İdam istiyoruz"

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e veda! "İdam istiyoruz"
11.11.2021 16:12
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Türkiye samuray kılıcıyla işlenen cinayeti konuşuyor. İstanbul'da cani Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kızının tabutuna sarılan anne Beyhan Cengiz, geçirdiği sinir krizi sonrası bayıldı. Nişanlısı Mahir Mızrak, "Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

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