Haberler Haber Videoları Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında...

Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında...

Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında...
18.08.2021 10:03 - Son Güncelleme: 18.08.2021 10:05
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Ülkemizde aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken, henüz milyonlarca kişinin de aşı olmadığı biliniyor. Aşı olmayanlara yönelik bazı özel şirketler yaptırım kararı almaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlar Koronavirüs Bilim Kurulu'nca alınacak kararları merak ediyor. Aşı olmayanlar işten çıkarılabilir mi? Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? 2 doz aşı olmayanlara kısıtlama var mı? sorularının bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ele alınıp cevaplanması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı..


Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Gündemde ise aşılama ve yüz yüze eğitim var. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı..
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