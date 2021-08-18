Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında...

Ülkemizde aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken, henüz milyonlarca kişinin de aşı olmadığı biliniyor. Aşı olmayanlara yönelik bazı özel şirketler yaptırım kararı almaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlar Koronavirüs Bilim Kurulu'nca alınacak kararları merak ediyor. Aşı olmayanlar işten çıkarılabilir mi? Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? 2 doz aşı olmayanlara kısıtlama var mı? sorularının bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ele alınıp cevaplanması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı..