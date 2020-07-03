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Ankara'da izinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı! Ankara Emniyeti suç duyurunda bulunacak

Ankara'da izinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı! Ankara Emniyeti suç duyurunda bulunacak
03.07.2020 20:53

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu.  Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

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