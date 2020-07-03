Bakan Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama!

03.07.2020 20:50

Sakarya'daki patlama hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" dedi. Soylu, " 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" dedi. Soylu, " 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.