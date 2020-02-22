Ankara’da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL’lik vurgun yaptı 22.02.2020 09:27

Son dakika haberine göre Ankara’da kendisini hayırsever olarak tanıtan ve hurda alım satımı ile yüksek kazanç vadederek 2.5 milyon TL’lik vurgun yapan adam yakalandı.