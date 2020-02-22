Beyoğlu’nda silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı 22.02.2020 06:37

Beyoğlu'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1’i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.