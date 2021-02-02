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Ankara'da akılalmaz olay: Kundakladıkları iş yeri sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler

Ankara'da akılalmaz olay: Kundakladıkları iş yeri sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler
02.02.2021 06:50
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Son dakika haberine göre, Ankara'da husumetlisinin dükkanın ateşe veren kişiler, dükkanı yakarken iş yeri sahibini görüntülü arayarak yangını izletti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde üzerinde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi.

Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı. Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi.

Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.



DÜKKANI YAKARKEN GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR
Bu arada boya ve yapı malzeme satışı yapılan dükanı ateşe veren şüphelilerin, iş yeri sahibi Metin O.'yu telefonla görüntülü arayarak yangını izlettirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 BAG 581 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Ayrıca aynı iş yerinin daha önce de kurşunladığı ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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