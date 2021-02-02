Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı caddeler sular altında kaldı

SON DAKİKA: İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı caddeler sular altında kaldı

SON DAKİKA: İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı caddeler sular altında kaldı
02.02.2021 11:55
Ana Sayfa 01:29
Kan donduran olay! Acımasızca...
Ana Sayfa 00:31
Manisa'da cansız bedenleri...
Ana Sayfa 03:17
Kırklareli'nde 19 köy yolu...
Ana Sayfa 00:27
Fatih'te yumruk yumruğa yol...
Ana Sayfa 01:10
SON DAKİKA: İstanbul'da dev...
Ana Sayfa 04:22
Merkez Bankası'ndan...
Ana Sayfa 07:36
Bakan Selçuk'tan yüz yüze...
Ana Sayfa 01:17
“Eren-6 Mergelo” Operasyonu...
Ana Sayfa 01:11
İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 07:09
Güvenlik kamerası işe...
Ana Sayfa 02:10
İstanbul'da yol çöktü! Araç...
Ana Sayfa 03:41
Akılalmaz olay! Telefonla...

Son dakika haberi! İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yapmış olduğu sağanak yağış ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak, kent merkezinde zaman zaman etkisini artırırken, Dikili ilçesinde bulunan Sülüklü Deresi sağanak nedeniyle taştı.

İlçe merkezinde bulunan birçok ana cadde ise sular altında kalırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Aliağa'da da etkili olan sağanak nedeniyle ilçede yollarda su birikintileri meydana gelirken, dolu yağışı da etkili oldu. Ayrıca Foça ilçesinde de sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı görüldü.



Öte yandan, sağanak yağış ile birlikte meydana gelen şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları