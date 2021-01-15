Altın ‘güvenli liman’ tahtını Bitcoin’e kaptırıyor! Bitcoin'e yatırım yapmak güvenilir mi?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin’e talep artmaya başladı. Özellikle son zamanlarda kırdığı rekorlarla gündeme gelen kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yatırımcılar tarafından 'yeni güvenli liman' algısı oluşturmaya başladı. Uzman yorumlarına göre dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını ‘güvenli liman’ olarak değerlendirilirken Bitcoin daha öne çıkmaya başladı. Peki, altına mı Bitcoin'e mi yatırım yapılır? Hangisi daha güvenli? İşte merak edilenler...

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, kağıt paraların geleceğine yönelik öngörüde bulundu. Dünya genelinde Kovid-19 ile dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen Demir, "Dijital para ödeme sistemleri, e-ticaretin hızlıca gelişmesi, geleneksel yatırım araçlarından da pandemi dolayısıyla uzak durulmasıyla sıcak paranın kendine yön çizmesi gerekiyordu. Bitcoin ve benzeri dijital paralar hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların portföylerinde bulundurması gereken yatırım aracı olarak değerlendirildi" diye konuştu.

ŞİRKETLERİN DİJİTAL PARAYA OLAN TALEBİ ARTTI

Ödemelerin dijitalleştiğini belirten uzman isim, "Kurumsal yatırımcılar da portföylerinde böyle yatırımlar bulundurmak durumunda. Kendi yatırımcılarına bu alternatifi sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla hem riski dağıtmak hem de belli bir oranda fayda sağlamak için özellikle yatırım şirketlerinin dijital paralara ciddi bir eğilimi var" ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİ LİMAN: BİTCOİN

Kripto para sektörünün yüzde 71'ini Bitcoin'in oluşturduğunu söyleyen Demir, "Geçmişte altını 'güvenli liman' olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoin'de de oluşmaya başladı. Son günlerde volatilite yüksek gibi görünse de güvenli liman özelliğini altından sonra Bitcoin de koruyor" dedi.