SON DAKİKA: Milli Saraylar Resim Müzesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Son dakika haberine göre Dolmabahçe Sarayı'nın içinde bulunan ve bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılan Milli Saraylar Resim Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.
Başkan Erdoğan, bugün saat 14.00'de Dolmabahçe Sarayı'nın içinde bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Resim Müzesi'nin açılış programına katılacak.
Bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılan müze, Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde 2014 yılında açılan Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı. 34 sergi salonundan oluşan ve içinde 553 eser bulunan 165 yıllık tarihi binada, toplamda 233 tablo atölyesi ve 104 altın varak atölyesi restore edildi. Bina 2010-2014 arasındaki restorasyon sürecinin sonunda Milli Saraylar Resim Müzesi'ne dönüştürüldü. Müzede, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon, Millî Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor.