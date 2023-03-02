ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN TOPLANDI!

6'lı koalisyonun 13. toplantısı başladı. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı.

6'LI MASA CADI KAZANI

1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.

Seçime sayılı günler kala CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı koalisyon 13'üncü toplantısı başladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinden toplantının gergin geçeceği anlaşılıyor.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI

Toplantıda adayın bugün de açıklanması beklenmiyor. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti.

Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre toplantıda, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor ancak adayın açıklanmayacağı da konuşulanlar arasında. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken; karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyerini buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken; DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izliyor.

KOALİSYON YANGIN YERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gerizekalılar" çıkışı sonrası geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi sonrası, CHP medyası üzerinden adaylık operasyonuna başlayarak Akşener'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı. Toplantıda Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı bilgisini sızdıran CHP, "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıyor" algısını işlemeye çalıştı. 2 saat süren toplantı sonrası "6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu" haberleriyle CHP medyası üzerinden operasyona başlandı.

İYİ PARTİ'DEN KARŞI HAMLE GELDİ

CHP'nin medyası üzerinden gerçekleştirdiği operasyonu gören İYİ Parti'den hemen karşı bir hamle geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Adaylık pazarlığı" iddialarını yalanladı.

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Zorlu paylaşımında 2 Mart vurgusu yaparak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.



HANGİ LİDER MASAYA KİMİN ADIYLA GELECEK?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini getireceğin öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun ismini daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal masaya getireceği siyaset kulislerinde konuşuluyor.









AKŞENER KÖŞEYE SIKIŞTI

Ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu önerisine sıcak bakacağı ve onay vereceği belirtiliyor.



KILIÇDAROĞLU'NDAN YAVAŞ KOZU

6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yapmıştı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı koalisyonu işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yapmıştı. Yavaş'ın yaptığı adaylık çıkışında Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.

İYİ Parti'den üst üste gelen hamlelerle zora giren CHP lideri, yine yandaşı medyaya sarılarak onlar üzerinden masaya mesaj gönderdi. 6'lı koalisyonun bugün yapacağı toplantı öncesi bir televizyon kanalına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin vurgu yaptığı 2 Mart tarihinin üstünü çizdi. İYİ Parti'nin "Aday 2 Mart'ta belirlenecek" çıkışına rağmen "Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi'nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum..." ifadesini kullandı. Adaylık konusunda İYİ Parti'den gelen hamlelerle ve kamuoyu baskısıyla köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu zaman kazanma çabası içerisine girerken, yapılacak toplantı için ise "Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz..." dedi.

EREN ERDEM ÜZERİNDEN MASAYA GÖZDAĞI

CHP lideri kendisine yakın isimlerden olan Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem üzerinden adaylık konusunda masaya bir gözdağı verdi. Erdem, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayı gündeme getirmeyeceğini ve masaya sunmayacağını söyledi.

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Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR MESAJ DAHA: KÜÇÜK HESAPLARI BIRAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın yapılacak 6'lı koalisyon toplantısı öncesi grup toplantısında bir kez daha Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. "Küçük hesapları bırakma zamanı" diyerek CHP liderine seslenen Meral Akşener "Herkes üzerine alınsın" dedi. Akşener, "Ya Cumhuriyet'in yeni asrında ışıl ışıl tarih yazacağız ya da dayatmalara boyun eğip Türkiye'ye biçilen trajediyi en ön sıradan izleyeceğiz. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere sesleniyorum. Bunu herkes üzerine alınsın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız, mücadelemiz bugün de aynı. Artık kişisel hesapları bırakıp millet için gerekeni yapma zamanı." dedi.