CHP'den 6'lı koalisyona adaylık için hodri meydan! Mansur Yavaş hamlesine Eren Erdem salvosu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası önerilmeyecek

6'lı koalisyon ortakları yarın bir kez daha buluşacak. Toplantıda 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimde aday gösterilecek ismin netleşmesi bekleniyor. Birkaç gündür sosyal medya üzerinden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanI Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddiaları dile getiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın adaylığına destek verdiği biliniyor.
İYİ Parti'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde diretmesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıt merak konusu olurken, CHP liderine yakın isimlerden olan Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem adaylık konusuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Erdem, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayı gündeme getirmeyeceğini ve masaya sunmayacağını söyledi.
KOALİSYONDA RESTLEŞME
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesi defalarca bir araya gelen 6'lı koalisyonda adaylık konusunda kaos sürüyor. Masanın küçük ortaklarından Demokrat Parti ve Saadet Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça destek verirken; Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise açıkça tarafını belli etmeden bekleme politikası yürütüyor. Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu ismine net bir şekilde karşı çıkarak masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini koyuyor. CHP ise belediye başkanlarının adaylığını kabul etmiyor.