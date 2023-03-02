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Altılı masanın aday toplantısından ilk görüntüler!

Altılı masanın aday toplantısından ilk görüntüler!
02.03.2023 16:07 - Son Güncelleme: 02.03.2023 16:09

OTOMATİK OYNAT

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı. Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

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