"NOTER DEĞİLİZ AHMAKLAR GERİZEKALILAR..."

"Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü kapatırken Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile giriştiği operasyonu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de topa tuttu.

Akşener, 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunarak Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarına 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' şeklinde ağır sözler söyledi.