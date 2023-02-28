Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2023 14:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 14:26
    ABONE OL

    CHP ve İYİ Parti arasında 'tarihi' savaş! 2 Mart baskısı başladı

    6'lı koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı son virajda daha da alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' şeklindeki hakaretlerinin etkileri sürerken gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından yine krizler patladı. Dün yapılan görüşme sonrası CHP tarafının yaydığı "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısına karşı çıkan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün yaptığı açıklama ile krize yeni bir boyut kazandırdı! CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Kürşad Zorlu 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP ve İYİ Parti arasında ’tarihi’ savaş! 2 Mart baskısı başladı

    6 koalisyonun adaylık savaşı her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

    Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor.

    Akşener'in bu söylemi ise CHP tarafından veto edilirken geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga daha yaşandı.

    BAY KEMAL YAŞAR OKUYAN'LA GÖRÜŞTÜ AKŞENER BOMBALADI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elimde Akşener'in dosyaları var" diyen Yaşar Okuyan ile görüşmesinin hemen ardından Amerikan sermayeli Fox TV'ye çıkan Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu.

    "NOTER DEĞİLİZ AHMAKLAR GERİZEKALILAR..."
    "Bu masa noter görevi görmeyecek"     diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü kapatırken Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile giriştiği operasyonu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de topa tuttu.

    Akşener, 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunarak Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarına 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' şeklinde ağır sözler söyledi.

        DÜN MASAYA OTURDULAR
        Koalisyon masasına bomba gibi düşen 'Ahmak, gerizalı' bombasının ardından iki acil toplantı yaptı.

        Görüşme sürerken Kılıçdaroğlu kanadı CHP yandaşı medya üzerinden Akşener'i köşeyi sıkıştırmak için düğmeye bastı.

        Yapılan haberlerde "Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı" algısı işlenirken İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığı iddia edildi.

        İYİ PARTİ YALANLADI: ASLA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
        Yaşananların ardından İYİ Parti'den yalanlama geldi. Parti Sözcüsü Kürsad Zorlu CHP medyasının haberlerini yalanladı.

        Zorlu Twitter üzerinden şunları yazdı;

        "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır."

        Yaşanan gelişme sonrası bugün bir hamle de İYİ Parti kanadından geldi.

            İYİ PARTİ'DEN 'TARİH' HAMLESİ! KILIÇDAROĞLU'NU SIKIŞTIRIYORLAR
            İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

            Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından CHP medyası tarafından yapılan haberleri tekrar yalanlarken şunları söyledi,

            "Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

            "2 MART'TA BELİRLENECEK"
            Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin ne istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla da Sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi biz istişareye çok önem veren bir partiyiz. Dün milletvekillerimiz ve Başkanlık Divanı üyelerimiz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Genel Başkanımız. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra bu konular da konuşuldu. İYİ Parti milletvekili grubumuz, TBMM grubumuz Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için"

            Zorlu'nun açıklaması "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti" haberlerine karşı misilleme olarak yorumlandı.

            Öyle ki CHP kanadından 2 Mart'ta ilişkin bir açıklama yapılmadı. Akşener bu açıklama ile koalisyonun yandaşları üzerinde beklenti oluşturarark Kılıçdaroğlu üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

            13 ŞUBAT KAVGASI DA YAŞANMIŞTI
            Geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" demiş ancak İYİ Parti tarafından yalanlanmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, 13 Şubat'ta "Adaylık açıklamasına ilişkin bir bilgi mevcut değil." ifadelerini kullanmıştı.

            AKŞENER-İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞI
            Öte yandan Takvim.com.tr Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi eliyle kurgulanan Saraçhane Operasyonunu manşet manşet deşifre etmişti.

            Bu süreçte İmamoğlu 'mağduru' oynayarak kendi adaylığının zeminini oluşturmak için sığındığı '85 milyon arkamda' söylemine Kılıçdaroğlu 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ifadeleriyle veto çekmişti.

                Meral Akşener ise açık açık Saraçhane'de adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan ederek '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yapmıştı.

                Takip eden süreçte İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ne ve CHP'nin TBMM grubuna çağrılıp kulağı çekilmiş, Akşener'e de iç işlerimize karışma uyarısı verilmişti.


                "FENA ÇARPARIM"
                İYİ Parti lideri ise CHP'ye 'Kendi seçtirdiğim aday için izin almam. Fena çarparım' diyerek yanıt vermişti.

                AHLATLIBEL'DE KRİZ MASASI
                Krizin tavan yaptığı dönemde ikili 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de karşılıklı masaya oturmuş, ancak kriz aşılamamıştı.

                ANKARA KULİSLERİNDE 'İMAMOĞLU' HAREKETLİLİĞİ
                Yaşanların arından Ankara kulisleri yeni bir bomba ile çalkalandı.

                Meral Akşener'den aldığı rüzgarla kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık kampanyasını daha rahat yürütmesi açısından bir Florya'da otel kiralandığı iddia edildi.

                İMAMOĞLU 100 BİN İMZAYLA BAĞIMSIZ ADAY OLACAK
                Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp adaylık yolunda somut adımlar atan İmamoğlu kent merkezlerine kurulacak sandıklarla 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olmayı hedefliyor.

                İddiaya göre İmamoğlu'na bu yolculuğunda en büyük desteği ise 'ablası' Meral Akşener verecek...

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Mansur Yavaş’tan adaylık çıkışı!
                Haberler Güncel CHP ve İYİ Parti arasında 'tarihi' savaş! 2 Mart baskısı başladı
                    SON DAKİKA