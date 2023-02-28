6 koalisyonun adaylık savaşı her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor.
Akşener'in bu söylemi ise CHP tarafından veto edilirken geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga daha yaşandı.
BAY KEMAL YAŞAR OKUYAN'LA GÖRÜŞTÜ AKŞENER BOMBALADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elimde Akşener'in dosyaları var" diyen Yaşar Okuyan ile görüşmesinin hemen ardından Amerikan sermayeli Fox TV'ye çıkan Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu.
"NOTER DEĞİLİZ AHMAKLAR GERİZEKALILAR..."
"Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü kapatırken Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile giriştiği operasyonu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de topa tuttu.
Akşener, 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunarak Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarına 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' şeklinde ağır sözler söyledi.