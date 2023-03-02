CHP - İYİ Parti hattında savaş öncesi kılıçlar bileniyor! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener'in de kurmaylarını toplaması ne anlama geliyor?



KEMAL KILIÇDAROĞLU ENGELİ AŞAMIYOR

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda tansiyon yüksek... Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.

Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.

CHP'YE '2 MART' BASKISI

İYİ Parti bu hamle sonrası harekete geçti... CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti.



Bir yandan da adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.