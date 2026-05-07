Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kulübede Dev İş Birliği: Kocaman ve Demirel

Sarı-lacivertli kulüpte "Yeniden Şahlanış" dönemini başlatmak isteyen Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için şampiyon hoca Aykut Kocaman'ı işaret etti. Bu hamlenin en dikkat çeken detayı ise yardımcı antrenörlük pozisyonu oldu; son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve camianın sembol isimlerinden olan Volkan Demirel, Kocaman'ın sağ kolu olarak kulübeye geri dönecek.

Sportif Direktörlük Koltuğu Oğuz Çetin'e Emanet

Yıldırım'ın projelerindeki "futbol aklı" sadece saha içiyle sınırlı kalmıyor. Kulübün kurumsal futbol yapısını modernize etmeyi hedefleyen ekipte, sportif direktörlük görevi için Oğuz Çetin ismi üzerinde mutabakata varıldı. "İmparator" lakaplı futbol adamının, transfer süreçlerinden altyapı koordinasyonuna kadar tam yetkiyle donatılması bekleniyor.

Efsaneler Geri Dönüyor: Seçim Kozu Hazır

Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandıran bu kadro yapılanması, yaklaşan genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'ın en güçlü seçim kozlarından biri olarak değerlendiriliyor. Kulübün hafızasını temsil eden bu isimlerin bir araya gelmesi, taraftarlar arasında şimdiden "fabrika ayarlarına dönüş" yorumlarının yapılmasına neden oldu.