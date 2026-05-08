CANLI YAYIN
Geri
Otomobil kamyona daldı: 1’i bebek 6 yaralı

Otomobil kamyona daldı: 1’i bebek 6 yaralı

Rize’de seyir halindeki otomobil kamyonla çarpıştı; araçta bulunan minik bebek ve 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhittin Y. yönetimindeki otomobil, tır parkından ana yola çıkış yapan Cüneyt Y. idaresindeki kamyona yandan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak durabildi.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve biri bebek toplam 5 yolcu, ekiplerin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Bunlar da Var

Küçükçekmece'de Görkem Selvitop'un öldüğü kaza kamerada
Küçükçekmece'de Görkem Selvitop'un öldüğü kaza kamerada
ODTÜ’deki bayrak saldırısının altından provokatör DHKP-C'li İlhan Kaya çıktı
ODTÜ’deki bayrak saldırısının altından provokatör DHKP-C'li İlhan Kaya çıktı
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle