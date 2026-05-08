Otomobil kamyona daldı: 1’i bebek 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhittin Y. yönetimindeki otomobil, tır parkından ana yola çıkış yapan Cüneyt Y. idaresindeki kamyona yandan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak durabildi.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve biri bebek toplam 5 yolcu, ekiplerin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne nakledildi.