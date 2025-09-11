Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji dahil 121 şirkete kayyum atandı! - İşte el konulan şirketler...

Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenlendi.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma ekipleri sabah saat 05.00'te şirket bünyesindeki tüm binalara gitti.



Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor'un aralarında bulunduğu kanallar TMSF'ye devredildi. Bilgi Üniversitesi de TMSF'ye devredilen kurumlar arasında yerini aldı.

Can Holding'in kara parayla itibar ve güç elde etmeye çalıştığı belirlendi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde kurulan vurgun düzeninde suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can olarak belirtildi.



Mehmet Şakir Can yurt dışı dönüşü gözaltına alındı. Kemal Can ise yurt dışında ve firari konumunda. Şüpheli Kenan Tekdağ ise özel bir hastanede bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınacak.