10. katta can pazarı! İskele çöktü, işçiler havada asılı kaldı

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir otel inşaatında meydana geldi. Dış cephe boya çalışması yapan Beytullah Aktan ve Murat Avşin, iskele motor sisteminin aniden boşalmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Ayaklarının altındaki zemin kayıp giden işçiler, son anda üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halatlara sarılarak 10'uncu kat seviyesinde asılı kaldı.

Hava şartları zorladı

Dehşet anlarını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yağış nedeniyle zeminin çamurlu olması, itfaiyenin merdivenli aracının konuşlanmasını engelledi. Bunun üzerine Afet Arama Kurtarma ekipleri, riskli ama profesyonel olan "ipli erişim" sistemini devreye soktu.

Çatıdan halatlarla ulaştılar

Binanın çatısına çıkan uzman ekipler, üç farklı noktadan emniyet noktaları oluşturarak mahsur kalan işçilere ulaştı. Kask ve ek güvenlik ekipmanları giydirilen iki işçi, profesyonel kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kontrollü bir şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, çevredeki vatandaşlar operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.