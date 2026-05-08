CANLI YAYIN
Geri
Körfez’de 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Körfez’de 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

D-100 kara yolunda iki motosiklet, bir hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı feci kazada can pazarı yaşandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken yol bir saat trafiğe kapandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 kara yolu Hacıosman Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 AVL 276 ve 41 AYN 886 plakalı motosikletler, 34 HRB 626 plakalı hafif ticari araç ve 35 AKY 202 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen her iki motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunlar da Var

Küçükçekmece'de Görkem Selvitop'un öldüğü kaza kamerada
Küçükçekmece'de Görkem Selvitop'un öldüğü kaza kamerada
ODTÜ’deki bayrak saldırısının altından provokatör DHKP-C'li İlhan Kaya çıktı
ODTÜ’deki bayrak saldırısının altından provokatör DHKP-C'li İlhan Kaya çıktı
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle