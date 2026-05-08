Körfez’de 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 kara yolu Hacıosman Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 AVL 276 ve 41 AYN 886 plakalı motosikletler, 34 HRB 626 plakalı hafif ticari araç ve 35 AKY 202 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen her iki motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.