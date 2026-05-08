Çatı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü!

İzmit’te çıkan yangında gökyüzü kızıla boyandı; bina sakinleri kendilerini dışarı zor atarken, itfaiye ekipleri alevlerin tüm sokağı sarmasını engelledi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, dumanlar mahallenin her yerinden görüldü. Yangını fark eden vatandaşlar büyük bir korkuyla sokağa fırlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yan binaya da sıçradı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridine alırken, itfaiye erleri alevlere müdahale etmek için zamanla yarıştı. Rüzgarın etkisiyle bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında balkonlarında oturan bina sakinleri, alevlerin lapa lapa üzerlerine düştüğünü belirterek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Maddi hasar büyük

Yangın sonrası binanın çatı katı ve en üst dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, polis ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

