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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'nın skandal açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'nın skandal açıklamalarına tepki

08.02.2020 20:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.


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