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İstanbul'da ilginç olay! Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı

İstanbul'da ilginç olay! Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı

08.02.2020 22:34

İstanbul'da yaşanan ilgiç olay kameraya yansıdı. Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yüklemek isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.


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