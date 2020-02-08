İstanbul'da ilginç olay! Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı

İstanbul'da yaşanan ilgiç olay kameraya yansıdı. Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yüklemek isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul'da ilginç olay! Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı08.02.2020 22:34
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