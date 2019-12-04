Af yasasında flaş gelişme! Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? Genel af ceza indirimi yasası çıkacak mı? 04.12.2019 14:31

Af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi içerisinde yer alacağı bilinen af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği af ve ceza indirimi konusunda Başkan Erdoğan'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e altı suça asla indirim yapılmaması talimatı verdiği öğrenildi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek?

Af yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alan af yasası ile ilgili kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Çalışmaların sürdüğü af yasasında 6 suça asla ceza indirimi yapılmaması gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? İşte son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ GELECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza; baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsıza verilen ceza aynı olmayacak. Erdoğan bu konuda hassas olunmasını istedi.

6 SUÇA ASLA İNDİRİM YAPILMASIN TALİMATI

Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Pakete son şekli verilmeden MHP'nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP'nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.