Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından bol kahkahalı film: Aman Reis Duymasın! Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın', 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık'ta da Bakü'ye giderek gala turnesi yapacak. Avrupa'nın birçok şehrinde vizona girecek olan 'Aman Reis Duymasın' filmini yalnız bırakmayan binlerce gurbetçimiz ise satışı başlayan biletlere gösterdiği ilgi yüzünden ek salonlar açılmasına neden oldu. Ön satışta patlama yaşayan film, aralık ayında Türkiye'nin dışında Avrupa ve Asya'yı da güldürecek. Bilet satışları devam eden film, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Ağır abiler ve racon kesen hanımlar Aman Reis Duymasın'da bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından tüm dünyayı güldürecek film: Aman Reis Duymasın!04.12.2019 13:28
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından tüm dünyayı güldürecek film: Aman Reis Duymasın!
- Netflix ve YouTube gibi platformlar çocukları zehirliyor! YouTube CEO’su Susan Wojcicki’den itiraf gibi sözler...
- İşte yeni sigara paketleri!
- Genç balerin Ceren Özdemir cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
- Son dakika: Şule Çet davasında karar belli oldu
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a Macron cevabı: Konuşmaya değmez
- FOX spikeri İsmail Küçükkaya canlı yayında rezil oldu! Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştılar
- Sigara içenler dikkat! Yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor: Artık eski paketlerde üretilmeyecek
- Meclis’teki terör konuşmasıyla şov yapan Veli Ağbaba, Demirtaş'ı ziyarete koştu
- Ankara’da motosikletiyle kaza yapan sürücü ağır yaralandı
- Son dakika: Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.