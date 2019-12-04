Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından tüm dünyayı güldürecek film: Aman Reis Duymasın! 04.12.2019 13:28

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından bol kahkahalı film: Aman Reis Duymasın! Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın', 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık'ta da Bakü'ye giderek gala turnesi yapacak. Avrupa'nın birçok şehrinde vizona girecek olan 'Aman Reis Duymasın' filmini yalnız bırakmayan binlerce gurbetçimiz ise satışı başlayan biletlere gösterdiği ilgi yüzünden ek salonlar açılmasına neden oldu. Ön satışta patlama yaşayan film, aralık ayında Türkiye'nin dışında Avrupa ve Asya'yı da güldürecek. Bilet satışları devam eden film, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Ağır abiler ve racon kesen hanımlar Aman Reis Duymasın'da bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkacak.