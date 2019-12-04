Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Trump ile bir araya geldi 04.12.2019 15:16

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Londra'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.





Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.





