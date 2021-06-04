Türkiye düşmanları son günlerde mafya üzerinden hükümeti hedef alırken CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Mustafa Sarıgül’ün “Muhalefetin ABD’den destek aldığı” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddia Joe Biden’ın başkan olmadan önceki iktidarı değiştirme hayalini hatırlatmıştı. Peki ABD Türkiye’de hangi partilere ve neden maddi destek veriyor? Erken seçim yaygarasının perde arkasında ne var? İşte detaylar…

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim öncesi muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri ilişkin skandal sözlere imza atmıştı.

Peki ABD Türkiye'de hangi partilere maddi destek veriyor? Erken seçim ısrarının nedeni ne? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? İletişim Uzmanı – Yazar Ali Saydam ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

AMERİKA'NIN BU KONUDAKİ GİRİŞİMLERİ YENİ DEĞİL!

İletişim Uzmanı – Yazar Ali Saydam: Muhalefet sevinmiştir herhalde çünkü Biden'ın açıklamasını net olarak ifade edelim Biden muhalefete demiyor muhalefet liderliğine diyor direk liderleri destekleyeceğiz diyor. Tabii ki muhalefeti destekleyeceğiz demek ama orada açık ve net liderlik diyor.

Bu konuşmadan sonra bunu büyük bir realite ve kendileri için çok büyük bir avantaj olarak görmüş olmalılar ki seslerini çıkarmamış olabilirler. Fakat Amerika'nın bu konudaki girişimleri yeni değil. Sadece para değil pek çok bileşeni kullanarak dünyadaki ülkeleri iktidarları yönetme yönlendirme değiştirme yaklaşımlarını sergiliyor.

AK PARTİ İLE SİYASETİN DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİ

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: Türkiye'de AK Parti ile birlikte siyasetin dinamikleri yeniden oluştu. Yeni bir siyasi tarz gelişti. Bizim ülkemizde siyaset iktidar olmak için yapılmamalı. AK Parti'nin mantığında siyaset istiklal, istikrar ve istikbal için yapılmalıdır.

CHP'DE YERLİ VE MİLLİ DURUŞ KAYBOLDU

Türkiye'de milletimizden güç almayan milletimizin geleceği ve refahı için siyaset yapma anlayışı yerine ülkemizin önünde engel oluşturmaya çalışan uluslararası arenada zayıf düşürmeye çalışan güçlerle birlikte iş birliği yaparak Türkiye'de iktidar olma gayretini üzgünüm ki CHP ile birlikte görüyoruz. CHP'de yerli ve milli duruş kayboldu.