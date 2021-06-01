Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmaıyla bölgesinde ve dünyada etkin bir rol üstlenmesini istmeyenler, yabancı istihbarat örgütleri aracılığıyla her zaman sinsi planlarını devreye soktu. Son günlerde de yaşanılanlar bunun açık bir örneği. Yurt dışında kaçak konumda olan sözde mafya liderinin iftiraları ile gaza gelen muhalefet bu yalanlara alet olurken bir bakıma da CIA-MOSSAD gibi yabancı ihtibarat örgütlerinin sözcüsü konumuna geliyor.
Ancak her geçen gün botokslu mafyanın kimin kucağında olduğu ve kimin borazanlığını yaptığı bir bir ortaya çıkıyor. Elbette bu planların arkasında olan istihbarat örgütleri Türkiye'nin yabancı olduğu örgütler değil. Taktikler CIA taktiklerinin birebir kopyasıyken Peker'in ise MOSSAD'dın kucağın olduğu ifade ediliyor.
"VATAN HİNLERİ TEK TEK BU MİLLETİN HUZURUNA GETİRİLECEK"
Terör ve güvenlik uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada FETÖ üyelerinin MİT'in içinden temizlenmesinin ardından kurumun operasyonel kabiliyetinin arttığına vurgu yaptı. Başbuğ, operasyonların devam edeceğini belirterek, "ABD'nin ve Avrupa'nın iki yüzlülüğüne rağmen, saklayıp korumaya çalıştıkları Fetullah Gülen'den tutun, Sedat Peker gibi vatan hainlerine kadar hepsi tek tek yakalanarak bu milletin huzuruna getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
PEKER'İN FETÖ TAKTİĞİ OYUNU
Coşkun Başbuğ, suç örgütü lideri Sedat Peker'in kağıttan kaplan görüntüsü verdiğini ve CIA-MOSSAD tarafından kurgulanan bir oyunun parçası olduğunu belirtti. Başbuğ, "Peker'in doğru tanımı artık vatan hainidir. Süleyman Soylu'yu bahane ederek bir tiyatro başlattı. Daha sonra iş MiT tırlarına ve terör örgütü olarak anılan yapılara silah sevkiyatına kadar geldi. Biz bu yalan haberleri FETÖ döneminde gördük. ABD nasıl bir kumpas kurdu? Türkiye'yi terör örgütüne silah götüren bir ülke konumuna sokmak istedi. Bu tiyatro gereği MİT tırlarına operasyon düzenlettirdiler. Fakat; hem yalan ellerinde patladı hem de operasyon ters-yüz oldu." dedi.