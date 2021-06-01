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    • 01.06.2021 11:51
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    SON DAKİKA: Suç örgütü lideri üzerinden 'ye operasyon çekme çabası! ve güdümlü taktik

    Son dakika haberleri... 'ye yönelik psikolojik saldırılar son dönemde başka bir boyuta ulaştı. İçeride muhalefetin alet olduğu saldırılarda yabancı istihbarat örgütlerinin de parmağı var. İstihbarat örgütlerinin son günlerdeki maşası ise suç örgütü lideri . Emekli İstihbarat Albay Peker'in videolarıyla ilgili taktiğine işaret ederek "Psikolojik harp ve istihbarat tezgahı birlikte yürüyor. Boynundaki tasma ile önüne konulan metni okuyor." dedi. Genel Başkanı ise "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? ’de ’ın avucunda. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye." diye konuştu.

    Botokslu mafya CIA ve MOSSAD'ın kucağında

    Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmaıyla bölgesinde ve dünyada etkin bir rol üstlenmesini istmeyenler, yabancı istihbarat örgütleri aracılığıyla her zaman sinsi planlarını devreye soktu. Son günlerde de yaşanılanlar bunun açık bir örneği. Yurt dışında kaçak konumda olan sözde mafya liderinin iftiraları ile gaza gelen muhalefet bu yalanlara alet olurken bir bakıma da CIA-MOSSAD gibi yabancı ihtibarat örgütlerinin sözcüsü konumuna geliyor.

    Ancak her geçen gün botokslu mafyanın kimin kucağında olduğu ve kimin borazanlığını yaptığı bir bir ortaya çıkıyor. Elbette bu planların arkasında olan istihbarat örgütleri Türkiye'nin yabancı olduğu örgütler değil. Taktikler CIA taktiklerinin birebir kopyasıyken Peker'in ise MOSSAD'dın kucağın olduğu ifade ediliyor.

    "VATAN HİNLERİ TEK TEK BU MİLLETİN HUZURUNA GETİRİLECEK"
    Terör ve güvenlik uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada FETÖ üyelerinin MİT'in içinden temizlenmesinin ardından kurumun operasyonel kabiliyetinin arttığına vurgu yaptı. Başbuğ, operasyonların devam edeceğini belirterek, "ABD'nin ve Avrupa'nın iki yüzlülüğüne rağmen, saklayıp korumaya çalıştıkları Fetullah Gülen'den tutun, Sedat Peker gibi vatan hainlerine kadar hepsi tek tek yakalanarak bu milletin huzuruna getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

    PEKER'İN FETÖ TAKTİĞİ OYUNU
    Coşkun Başbuğ, suç örgütü lideri Sedat Peker'in kağıttan kaplan görüntüsü verdiğini ve CIA-MOSSAD tarafından kurgulanan bir oyunun parçası olduğunu belirtti. Başbuğ, "Peker'in doğru tanımı artık vatan hainidir. Süleyman Soylu'yu bahane ederek bir tiyatro başlattı. Daha sonra iş MiT tırlarına ve terör örgütü olarak anılan yapılara silah sevkiyatına kadar geldi. Biz bu yalan haberleri FETÖ döneminde gördük. ABD nasıl bir kumpas kurdu? Türkiye'yi terör örgütüne silah götüren bir ülke konumuna sokmak istedi. Bu tiyatro gereği MİT tırlarına operasyon düzenlettirdiler. Fakat; hem yalan ellerinde patladı hem de operasyon ters-yüz oldu." dedi.

        "BOYNUNDAKİ TASMA İLE ÖNÜNE KONULAN METNİ OKUYOR"
        Başbuğ, Türkiye'ye yönelik bu kumpası yeniden açmanın CIA taktiği olduğunu kaydederek, amacın ülkede tekrar kaos ve karışıklığa sebebiyet vererek erken seçimi tetiklemek olduğunu belirtti. Başbuğ, "Psikolojik harp ve istihbarat tezgahı birlikte yürüyor. Dolayısı ile Sedat Peker'in Dahlan'ın dizine oturarak profesyonel çekimlerle bu söylemleri bir anda gündeme oturtması tesadüf değil. Boynundaki tasma ile önüne konulan metni okuyor." ifadelerini kullandı.

        DOĞU PERİNÇEK MOSSAD'I İŞARET ETTİ
        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise dün akşam katıldığı canlı yayında sözde mafya Sedat Peker'in MOSSAD'ın avucunda olduğunu belirtti ve şunları söyledi "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de… Yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu MOSSAD'ın avucunda. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas'tan Dubai… Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye"

        MOSSAD'IN AVUCUNDA SEDAT PEKER'İN BALKANLAR'DAN DUBAİ'YE KAÇIŞININ ÖYKÜSÜ
        Doğu Perinçek'in işaret ettiği Aydınlık gazetesinin manşetinde ise suç örgütü lideri Peker'in MOSSAD aracılığıyla Balkanlar'dan Dubai'ye kaçış yolu deşifre edildi.

        Haberin detayları şu şekilde; ABD'nin Türkiye planlarına, CIA'nın faaliyetlerine, İsrail gizli servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen'in "İsrail için Türkiye İran'dan daha büyük tehdit" sözlerine dikkat çeken kaynaklar, Sedat Peker'in kaçış öyküsü ile ilgili şu bilgileri verdiler:

        Peker bir dönem devlet içinde yer alan ekibin FETÖ ile birlikte tasfiyesiyle birlikte, tasfiye olan ekibin bir operasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Terörle mücadelede Bakan Soylu'nun yoğun etkisi olduğu biliniyor. TSK yurt dışında etkin ama bu mücadelenin bir de yurt içindeki safhası var ki, bu da yurt dışındaki kadar önemli. Şimdi İsrail, Türkiye'nin gücünü kırmak için devrede. İsrail daha önce Irak'ta ve Suriye'de farklı şekillerde operasyonlar gerçekleştirdi.

        HER SEFERİNDE KURTARILDI
        Peker Balkanlarda gezindi durdu. İlgili istihbarat birimleri birçok kez hazırlık yaptı. Ama her seferinde FETÖ ile bağlantılı, İsrail istihbaratı ile bağlantılı bazı kritik koltuklarda oturan ekipler Peker'i kurtardı. Peker Balkanlar turunun ardından Fas'a kaçırıldı. Bu ülkede fazla dayanamadı. Fas, İsrail'in Kuzey Afrika'daki örtülü operasyonları için 1956 yılından beri önemli bir merkez olarak kullanılıyor.

            İSRAİL DEVREYE GİRDİ
            Ardından İsrail devreye girdi. Kaçırılmasındaki ilişkilerde Peker'in sağ kolu olarak bilinen M.Y.'nin eli var. Fas'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçiş sürecinde de, M.Y.'nin eski sevgilisi B.A. rol aldı. B.A'nın, İsrail istihbaratı ile ilişkileri çok iyi ve İsrail'e raportörlük yapıyor. B.A.'nın 1. derece yakın akrabasının da Dubai'de olduğu ve Peker'i karşılayanlar arasında yer aldığı belirlendi. Ankara'da oturan B.A.'nın gözlerden uzak olması onu dikkatlerden kaçırıyor.

            ANKARA ANGORA EVLERİ DETAYI
            M.Y. ve B.A.'nın iki haftada bir Ankara'da Angora evlerinde birlikte iki veya üç gece geçirdikleri biliniyor. B.A.'nın İsrail için hazırladığı raporları için M.Y.'den özel bilgi aldığı konusunda istihbari bilgiler var. Yani B.A. aslında M.Y.'yi uzun yıllar kullandı. Ayrıca B.A. adlı şahsın daha önce Gezi Parkı eylemlerindeki bazı kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu belirtildi. B.A.'nın, eylemleri barışçı gösteriler olmaktan çıkarmaya çalışarak, yakıp yıkma eylemlerini yönettiği, Ankara'daki 'Çapuling' grubunun liderliğini yaptığı biliniyor. Dubai'deki kaynaklar, aracıların Dubai ile ilgili süreçte yer almadığının altını çiziyor. Sadece geçişi sağlayıp başka bir ekibe devrini sağladığını söylüyorlar. Dubai ve İsrail arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olması nedeniyle uzun zamandan bu yana İsrail algı operasyonlarında dünyanın en kritik merkezi Dubai'yi kullanıyorlar.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden Türkiye'ye operasyon çekme çabası! CIA ve MOSSAD güdümlü taktik