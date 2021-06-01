Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmaıyla bölgesinde ve dünyada etkin bir rol üstlenmesini istmeyenler, yabancı istihbarat örgütleri aracılığıyla her zaman sinsi planlarını devreye soktu. Son günlerde de yaşanılanlar bunun açık bir örneği. Yurt dışında kaçak konumda olan sözde mafya liderinin iftiraları ile gaza gelen muhalefet bu yalanlara alet olurken bir bakıma da CIA-MOSSAD gibi yabancı ihtibarat örgütlerinin sözcüsü konumuna geliyor.

Ancak her geçen gün botokslu mafyanın kimin kucağında olduğu ve kimin borazanlığını yaptığı bir bir ortaya çıkıyor. Elbette bu planların arkasında olan istihbarat örgütleri Türkiye'nin yabancı olduğu örgütler değil. Taktikler CIA taktiklerinin birebir kopyasıyken Peker'in ise MOSSAD'dın kucağın olduğu ifade ediliyor.