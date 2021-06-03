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    • Güncel
    • 03.06.2021 11:15
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    • 03.06.2021 11:30
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    SON DAKİKA: Genel Başkanı 'den flaş sözler: 'deki muhalefete para gönderiyor

    Son dakika haberleri... CHP'den ayrılarak 'ni kuran , çok ses getirecek bir iddiada bulundu. Sarıgül, Biden'ın daha önce söylediği iktidarının değişmesi için 'deki muhalefetin destekleneceği sözlerini hatırlatarak 'ın bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini iddia etti ve son dakika açıklaması olarak ", Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

    Sarıgül'den muhalefet için flaş iddia

    Türkiye, son 19 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında atılımlar yaparak bölgesinde ve dünyada ses getiren bir konuma geldi. CHP'nin başını çektiği muhalefet ise girdikleri tüm seçimlerden hezimetle ayrılırken AK Parti iktidarına karşı sandığı değil diğer yolları dillendirir oldu.

    Son olarak geçtiğimiz yaz ayında CHP, Joe Biden'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz sözlerine tutundu. CHP'den ayrılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Biden'ın bu sözlerini destekleyecek iddialarda bulundu. Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "ABD MUHALEFETE MADDİ DESTEKTE BULUNDU"

    ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini anımsatan Sarıgül, dikkat çeken bir iddiada bulundu. ABD yönetiminin Türkiye'de muhalefete maddi destekte bulunduğunu öne sürdü. Biden'ın sözleri için "ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz" diyen Sarıgül, sözlerinin devamında ABD'ye seslendi: Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.

        JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?
        ABD başkan adayı olduğu dönemde konuşan Joe Biden muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etti. Biden "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

        ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİ ARTTI
        Öte yandan son aylarda FETÖ taktiğiyle konuşan sözde mafya babalarına bel bağlayan muhalefet iktidarı sürekli erken seçim çağrısında bulunuyor. Bu gelişmeler sonrası Mustafa Sarıgül'ün bu sözleri de oldukça dikkat çekici bir konuma geliyor.
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