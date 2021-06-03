JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD başkan adayı olduğu dönemde konuşan Joe Biden muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etti. Biden "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİ ARTTI

Öte yandan son aylarda FETÖ taktiğiyle konuşan sözde mafya babalarına bel bağlayan muhalefet iktidarı sürekli erken seçim çağrısında bulunuyor. Bu gelişmeler sonrası Mustafa Sarıgül'ün bu sözleri de oldukça dikkat çekici bir konuma geliyor.