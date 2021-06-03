Türkiye, son 19 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında atılımlar yaparak bölgesinde ve dünyada ses getiren bir konuma geldi. CHP'nin başını çektiği muhalefet ise girdikleri tüm seçimlerden hezimetle ayrılırken AK Parti iktidarına karşı sandığı değil diğer yolları dillendirir oldu.
Son olarak geçtiğimiz yaz ayında CHP, Joe Biden'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz sözlerine tutundu. CHP'den ayrılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Biden'ın bu sözlerini destekleyecek iddialarda bulundu. Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD MUHALEFETE MADDİ DESTEKTE BULUNDU"
ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini anımsatan Sarıgül, dikkat çeken bir iddiada bulundu. ABD yönetiminin Türkiye'de muhalefete maddi destekte bulunduğunu öne sürdü. Biden'ın sözleri için "ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz" diyen Sarıgül, sözlerinin devamında ABD'ye seslendi: Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.