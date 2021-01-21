41 yaşındaki epilepsi hastası Sevil Öztürk 2. kez bulundu!

4 Ocak günü kaybolan 41 yaşındaki epilepsi hastası Sevil Öztürk'ün fotoğrafını gösterdikten sonra ihbarlar gelmeye başladı. İzmit'e doğru yola çıkan Müge Anlı ekibi, ihbarda bulunan izleyici ile buluştu. Gördüğü kişinin Sevil Hanım olduğundan emin olduğunu söyledi. Sevil Hanım, 16 gün sonra Kocaeli'de bulundu.

Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı. Daha önce bir kez daha Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan 41 yaşındaki Sevil Öztürk ikinci kaybında da Müge Anlı canlı yayınının ardından bulundu.