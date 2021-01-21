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SON DAKİKA: 5 maddede restoranlar nasıl açılsın?

SON DAKİKA: 5 maddede restoranlar nasıl açılsın?
21.01.2021 10:26
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Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs salgınının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bir yandan alınan önlemlerle salgının etkileri azaltılmaya çalışılırken, diğer yandan aşılama işlemleriyle eski normale dönülmek için uğraşılıyor. Salgının başladığından bu yana yaklaşık 1 yıllık süreçte devlet de yaptığı ekonomik destek paketleriyle hem halka hem de işletmelere destek oluyor. Ancak virüsün yayılma hızını düşürmek amacıyla alınan kapanma tedbirleri özellikle restoran ve kafeleri bir hayli zor durumda bıraktı. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.


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