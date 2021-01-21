SON DAKİKA: Adana’da ‘torbacı’ operasyon! Çok sayıda gözaltı var

SON DAKİKA HABERİ... Adana'da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi.