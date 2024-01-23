Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'nın güneyi ile Van'ın güney çevreleri ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında bu akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde yoğun kar, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'nın güneyi ile Van'ın güney çevreleri ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın bu akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
10 İLE UYARI
Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 9°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE 7°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 3°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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