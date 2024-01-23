Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'nın güneyi ile Van'ın güney çevreleri ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında bu akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde yoğun kar, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'nın güneyi ile Van'ın güney çevreleri ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın bu akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 İLE UYARI

Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE 7°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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