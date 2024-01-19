💡 AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü nerelidir? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

AK PARTİ İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkan adayı Şeyma Döğücü oldu.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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