2020 YKS ek tercih dönemi belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı

Son dakika haberi... 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.