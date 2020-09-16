Son dakika: Erol Mütercimler'in imam-hatip camiasını aşağılayan sözlerini RTÜK affetmedi

16.09.2020 17:17

Son dakika haberine göre Üst Kurul, Erol Mütercimler’in imam-hatip camiasını aşağılayan ifadelerini yayınlayan TV kanalına program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Haber Global televizyonu hakkında 8 Eylül tarihinde başlattığı incelemeyi tamamlayarak kararını verdi.

"Saynur Tezel ile Kayıt Altında" isimli programı inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Erol Mütercimler'in "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız." şeklinde ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı buldu.

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasanın 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri … Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmü ihlal edildiğinden Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

BİR MÜTERCİMLER CEZASI DA MELTEM TV'YE

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüştü.

Programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayı tartışılırken "Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki burdaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada bütün tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orda oturanların kalpleri kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın." şeklindeki ifadeleriyle eleştiri sınırlarının aşıldığını tespit eden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası verdi.

TELE 1'E AYRIMCILIK CEZASI

TELE 1'in "Forum Hafta Sonu" programındaki yasa ihlali ceza getirdi. Program konuğu Mine Kırıkkanat'ın "… dolayısıyla AKP bir buçuk kuşakla birlikte milyonlarca ne yazık ki eğitilmiş cahil yarattı.", "… sözselbelleği olan ondan da her şey uçan bir seçmen kitlesi, özenle yetiştirdikleri, cehalete eğittikleri seçmen kitlesi" "Yani zaten yetiştirdikleri cahil seçmenlere mikrofon tutulduğunda CHP'yi iktidar sananlar var. Anlatabiliyor muyum?" cümlelerinin yasada yer alan "Irk renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

PORTAKAL'IN HALEFİ ARGODAN CEZAYA SEBEP OLDU

Yaptığı ihlallerle FOX'a ağır faturalar ödeten Fatih Portakal'ın halefi sunucu Selçuk Tepeli, yayında argo konuşunca RTÜK gereğini yaptı. Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken "Yani geçen varsa bilir. Orda ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun." şeklindeki sözlerinde geçen "düdüklenmek" tabirini kelimenin farklı argo anlamları ile değerlendiren Üst Kurul, yayındaki hakaretamiz ifadenin, Kanun'da yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX'a idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RUTİN GÜNDEM

Her hafta olduğu gibi son kurul toplantısında da sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan yayıncılar yine mercek altına alındı.

Sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan KANAL YALOVA, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına ağır yaptırımlar uygulandı.