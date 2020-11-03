17 Ağustos 1999 depreminden bugüne neler değişti? Türkiye depremle mücadelede nereden nereye geldi?

İzmir'de yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını giderme ve hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar bölgeye intikal etti, tüm devlet kurumları ve STK'lar organize ve profesyonel bir biçimde arama-kurtarma çalışmalarına başladı, depremzedeler için çadırlar kuruldu, mağdurların tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılandı. Peki ya yıllar önce tablo nasıldı? İşte 17 Ağustos 1999 depreminden hafızalara kazınan anlar ve gelinen noktanın özeti.

Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 03.02'de gerçekleşen Kocaeli / Gölcük merkezli deprem, resmi raporlara göre 17 bin 480 kişinin ölümüne neden oldu. Binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı.

Gölcük'te adeta can pazarı yaşanırken gözler yetkili birilerini arıyordu.









BAŞBAKANI UYANDIRMAYA KIYAMADILAR!

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit o sırada uykusundaydı. 32. Gün belgeselinde de o dönem, Bülent Ecevit'e 'kıyamadıkları için' uykusundan uyandırılmadığı anlatılıyor. Enkazların altında kalan vatandaşlar ise devletten bir yardım eli uzatılması için günlerce beklemek zorunda kaldı. Hükümetin çaresiz kalması, can sayısının daha da artmasına neden oldu.





VATANDAŞ İSYANDAYDI

Türkiye'nin en acı günlerinden birini yaşadığı 17 Ağustos depreminden kalan görüntülerde, vatandaşların "Ne çadır var ne yiyecek, bir haftadır millet dondu, soğuktan öldü" şeklinde tepki gösterdiği görülüyor.





"BİZ SİZİNLE MUHATAP OLMUYORUZ"

1999'da yaşanan depremde, bir başka vatandaşın "Vali bey 'biz sizinle muhatap oluyoruz' diyor" sözleriyle tepkisini dile getirdiği görülüyor.





Bir diğer vatandaşın ise depremin ardından "3 gündür bir devlet görevlisi gelip de sizin haliniz, derdiniz ne diye sormadı" şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor.





İzmir depreminde ise Başkan Erdoğan talimat vermiş, birçok bakan en kısa zamanda deprem bölgesine giderek çalışmalarına başlamıştı.





NEREDEN NEREYE?

1999 depreminin acı hatıraları henüz tazeyken, Türkiye afet yönetimi konusunda çok hızlı yol aldı.





Devlet erkanı deprem bölgesine adeta kamp kurdu. Binlerce depremzedenin barınma ihtiyacı kısa süre içerisinde sağlandı.







Evi yıkılan vatandaşlara on binlerce lira yardım yapıldı.



