91. saatte yeni mucize! Ayda bebeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin 91. saatinde mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ise bugün ailesiyle bir araya geldi. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tüm Türkiye'nin umutlarını tazeledi.Minik kız, depremden tam 91 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Üstelik sağlık durumu oldukça iyiydi. İşte, depremin en büyük mucizesi olan Ayda'ya ekiplerin müdahale ettiği ilk anlar...

Cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin 91. saatinde mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ise bugün ailesiyle bir araya geldi. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tüm Türkiye'nin umutlarını tazeledi.Minik kız, depremden tam 91 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Üstelik sağlık durumu oldukça iyiydi. İşte, depremin en büyük mucizesi olan Ayda'ya ekiplerin müdahale ettiği ilk anlar...