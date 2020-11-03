İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Bugüne kadar 4.424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bölgede, 58 adet acil yıkılması gereken, ağır hasarlı bina bulunuyor. Az hasarlı bina sayısı 397, orta hasarlı bina sayısı ise 66. Ağır hasarlı binalarla ilgili yıkım çalışmaları başlatıldı. İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün (dün) arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak binalara ilişkin süreçleri başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz" dedi. Kurum, 10 günde acil durumdaki binalarda çalışmaları tamamlayacaklarını vurguladı.







1 AYDA BAŞLARIZ

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) de en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: "Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak."

İŞYERLERİ DE VAR

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve işyerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

KONTEYNER KENT KURULUYOR

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu: "Steril, sıcak, her türlü yemek ve barınma ihtiyacının giderilebileceği yaklaşık 7 bin 600 misafirhane kapasitemiz var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Vatandaşlarımız valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir. Bölgeye 3.500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan varsa muhtarlarımız aracılığıyla bu ihtiyaç giderilir. Konteyner kent kurulumunu da başlattık. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1.000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."