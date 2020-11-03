SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın istediği köfte ve ayran hastaneye getirildi!

Son dakika haberine göre, UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. Ayda'nın hastaneye götürüldüğü sırada görevlilere köfte ve ayran istediğini söyledi. Ayda'nın bu isteğini duyanlar hastaneye köfte gönderdi. Öte yandan Uğur Gezgin, köfte dağıtmak istediğini söyleyen bir işletmeciye duygulandıran bir cevap vererek, "Fırsatçılara değil, gerçekten mağdur olan insanlara dağıtın." dedi.