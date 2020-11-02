



CAN KAYBI 83'E YÜKSELDİ

Vefat sayımız 83'e yükseldi.



Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Bir taraftan da yıkım çalışmalarını başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başladı.



KİRA YARDIMI YAPILACAK

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.



Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.